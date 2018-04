KOBRA AND THE LOTUS: Japanisches Video zu 'Let Me Love You'

Die Kanadier haben sich mal etwas Besonderes ausgedacht und eines ihrer Lieder mit einem japanischen Text versehen. Diesen japanischen Bonustrack gibt es jetzt onlne zu genießen: Youtube.

Das dazugehörige Album "" wird am 27. April über Napalm Records erscheinen und folgende Lieder enthalten:

Losing My Humanity

Let Me Love You

Ribe

My Immortal

Human Empire

Heartache

Velvet Roses

Modern Day Hero

You're Insane

White Water

The Chain

Let Me Love You (Acoustic Bonus Track)