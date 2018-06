KOBRA AND THE LOTUS besingt 'Velvet Roses', Tour

In ihrem aktuellen Video 'Velvet Rose' aus dem Album "Prevail II" ist die Band ziemlich rasant unterwegs: Youtube.

Apropos unterwegs, im Oktober wird die Band zusammen mit den BUTCHER BABIES bei uns aufspielen:

04.10.18 CH - Solothurn / Kulturfabrik

05.10.18 FR - Marseille / Jas Rod

06.10.18 ES - Barcelona / Salamandra

07.10.18 ES - Madrid / Caracol

09.10.18 FR - Lyon / O Totem

10.10.18 IT - Brescia / Circolo Colony

11.10.18 AT - Wien / Viper Room

12.10.18 DE - Ingolstadt / Eventhall Westpark

13.10.18 CH - Sachseln / Metal Scar Fest

14.10.18 DE - Mannheim / MS Connexion

16.10.18 DK - Aarhaus / Voxhall

17.10.18 DE - Hamburg / Headcrash

18.10.18 DE - Oberhausen / Kulttempel

19.10.18 DE - Siegburg / Kubana

20.10.18 NL - Arnhem / Willemeen

21.10.18 BE - Vosselaar / Biebob