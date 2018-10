Die französischen Psychedelic Rocker haben für den 11. Januar 2019 eine EP angekündigt, dieüber Soulseller Records erscheinen wird. Hier ist die Trackliste:

1. Still The Same

2. Join The Band

3. Nasty Habits

4. 1984

Als Gast ist die gesamte Band BLUES PILLS am Start, deren Bassist Zack Anderson sogar alle Lieder eingespielt hat.