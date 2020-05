KORPLIKLAANI: Neue Single. Ratet mal, welches Lied?

Ich weiß gar nicht, in wievielen Versionen dieses Lied mittlerweile veröffentlicht wurde und ob das wirklich immer noch jemand kauft, zumal der Witz sich ja nach wenigen Umdrehungen bereits völlig und nachhaltig abgenutzt hat, aber KORPLIKLAANI und Nuclear Blast kennen keine Gnade. Hier ist noch eine Version des Liedes 'Beer Beer', diesmal als 'Bira Bira' mit TURISAS-Sänger Jesper als Kaufgrund:

Immerhin passt sich der Kommentar dem Niveau des Liedes an. Aber was soll Jesper aus sonst sagen: "Ein kühles Bier unter der brennenden Sonne Griechenlands an einem heißen Sommertag zu trinken, ist eins der schönsten Dinge im Leben! Ich habe mit meinem Cousin Ilias Anastasiadis an den Lyrics gearbeitet und bin enorm stolz und aufgeregt, Teil eines KORPIKLAANI Releases zu sein! Trinkt Bier und bleibt sicher!"

Enorm stolz und aufgeregt. Ah ja. Immerhin hat er mit dem ersten Satz etwas Wahres von sich gegeben. Und Sommer wird es ja jetzt bald.