Am 26. Mai 2017 veröffentlicht Warner Music/Parlophone die kompletten Kraftwerk-Meisterwerke 1-8 unter dem Namen ”3-D Der Katalog“ in unterschiedlichen Konfigurationen auf Blu-ray, DVD, Vinyl, CD und als Download.



Diese Dokumentation der spektakulären Multi-Media 3-D-Auftritte der Elektronik-Pioniere Kraftwerk in den führenden Kunstmuseen der Welt (Museum of Modern Art New York, Tate Modern London, Neue National Galerie Berlin und vielen anderen) aus den Jahren 2012 bis 2016 erscheint in höchster Bild- und Tonqualität mit atemberaubenden Hi Definition 3-D Visuals und State Of The Art-Audio mit Dolby Atmos Surround Sound.



3-D Der Katalog umfasst die acht klassischen Kraftwerk-Alben in chronologischer Reihenfolge: Autobahn (1974), Radio-Aktivität (1975), Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978), Computerwelt (1981), Techno Pop (1986), The Mix (1991) und Tour De France (2003). Weltweit zeigten Publikum und Kritik fantastische Reaktionen und einhellige Begeisterung für die Multi-Media-Performances von Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert und Falk Grieffenhagen. 2014 erhielt Kraftwerk-Gründer und Komponist Ralf Hütter den Grammy Lifetime Award für sein Lebenswerk.



Kraftwerk hat in nunmehr fast fünf Jahrzehnten Musikgeschichte geschrieben und die vier Herren gelten als Urväter verschiedenster Musikrichtungen wie Electro, Hip Hop, Synthie Pop, Minimal und insbesondere Techno. Bereits seit den Anfängen in den frühen 1970er Jahren war das Multimedia-Projekt Kraftwerk mit den Entwicklungen modernster Technologien verbunden und hat den Soundtrack unseres Computer-Zeitalters vorausgeahnt und maßgeblich geprägt.



"KRAFTWERK 3D - DER KATALOG" - gibt ist in folgenden Konfigurationen erhältlich:



"KRAFTWERK: 3D Der Katalog (Live) Deluxe Edition"

- Deluxe Blu-ray Box Set (4 Discs & 228 Seiten Buch)

- Deluxe 12” Vinyl Album Box Set (9 LPs)

- Deluxe CD Album Box Set (8 Discs)

- Deluxe Digital: 42 Tracks



"KRAFTWERK 3D 1 2 3 4 5 6 7 8" (Live) Standard Edition"

- Standard DVD/Blu-ray (2 Discs)

- Standard 12” Vinyl Album (2 LPs)

- Standart Digital: 10 Tracks

