KREATOR: Blick zurück auf die erste Dekade

Die Essener Thrash-Metal-Ikone KREATOR veröffentlicht am 26.02.2021 ein umfassendes Box-Set mit dem Titel "Under The Guillotine". Damit lässt die Band die erste Dekade ihres Schaffens noch einmal neu aufleben.

Das Werk umfasst die folgenden Alben:

"Endless Pain"

"Pleasure To Kill"

"Terrible Certainty"

"Extreme Aggression"

"Coma Of Souls"

"Renewal"

Die Veröffentlichung erscheint in unterschiedlichen Konfigurationen. Neben den erwähnten Alben finden sich die "Some Pain Will Last"-DVD einschließlich der Mini-Doku "From The Vault" sowie zwei bisher unveröffentlichte Audio-Live-Konzerte und ein Andy-Sneap-Remix von "Live in East Berlin 1990".

Darüber hinaus ist der Box ein 40-seitiges Fotobuch beigefügt, desweiteren eine Neuauflage der Demo-Kassette zu "End Of The World". Ein USB-Stick in Form des KREATOR-Dämons enthält abschließend den kompletten Audio-Inhalt.

Außerdem gibt es eine 18-Track-Doppel-Vinyl und eine 30-Track-Doppel-CD.

Wer sich auf die volle KREATOR-Packung einstimmen will, kann sich mit einem Video aus frühen Tagen einstimmen.

Die Band lässt übrigens verlauten, dass sie auch an einem neuen Studio-Album arbeitet.