KREATOR: Re-Releases

Das Essener Thrash-Flagschiff KREATOR veröffenlicht am 9. Juni über ADA ihre ersten vier Alben "Endless Pain", "Pleasure To Kill", "Terrible Certainty" und "Extreme Aggression" auf 180g Vinyl, CD und in digitaler Form. Die remasterten Neuauflagen kommen in neu aufgemachtem Artwork, jeder Menge Bonusmaterial und mit umfangreichen Liner Notes von Bandkopf Mille Petrozza daher, was selbst eingefleischten Fans bereits jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.