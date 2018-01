KREATOR: Re-Releases von

Nach den Wiederveröffentlichungen der Klassiker aus den 80ern geht es am 23. Februar weiter mit den Neuauflagen aus dem Hause KREATOR. Dieses Mal sind die Alben "Coma Of Souls" (1990), "Renewal" (1992), "Cause For Conflict" (1995) und "Outcast" (1997) an der Reihe.



Dabei kommen "Coma Of Souls" und "Outcast" jeweils als Doppeldecker mit einem Live-Album als Bonus, während "Renwal" und "Cause For Conflict" jeweils drei Bonustracks im Gepäck haben. Zudem gibt es Liner-Notes von Mille und farbiges Vinyl.



Im Detail sieht das so aus:



"Coma Of Souls" erscheint als Doppel-CD, digital und auf rotem dreifach Vinyl.

"Renewal" erscheint als CD, digital und auf grünem Doppel-Vinyl.

"Cause For Conflict" erscheint als CD, digital und auf blauem Doppel-Vinyl.

"Outcast" erscheint als Doppel-CD, digital und auf orangenem Doppel-Vinyl.





"Coma Of Souls"

01. When The Sun Burns Red

02. Coma Of Souls

03. People Of The Lie

04. World Beyond

05. Terror Zone

06. Agents Of Brutality

07. Material World Paranoia

08. Twisted Urges

09. Hidden Dictator

10. Mental Slavery



Bonus Tracks (Live In Fürth, Germany – 06/12/1990)

11. When The Sun Burns Red

12. Betrayer

13. Terrible Certainty

14. Extreme Aggression

15. Coma Of Souls

16. People Of The Lie

17. Choir Of The Damned

18. The Pestilence

19. Toxic Trace

20. Drum Solo

21. Terror Zone

22. Pleasure To Kill

23. Flag Of Hate

24. Agents Of Brutality

25. Riot of Violence

26. Tormentor





"Renewal"

01. Winter Martyrium

02. Renewal

03. Reflection

04. Brainseed

05. Karmic Wheel

06. Realitätskontrolle

07. Zero To None

08. Europe After The Rain

09. Depression Unrest



Bonus Tracks

10. Winter Martyrium (Rare Version)

11. Trauma

12. Europe After The Rain (Remix)





"Cause For Conflict"

01. Prevail

02. Catholic Despot

03. Progressive Proletarians

04. Crisis Of Disorder

05. Hate Inside Your Head

06. Bomb Threat

07. Men Without God

08. Lost

09. Dogmatic

10. Sculpture Of Regret

11. Celestial Deliverance

12. Isolation



Bonus Tracks

13. Suicide In Swamps

14. Limits Of Liberty

15. State Oppression





"Outcast"

01. Leave This World Behind

02. Phobia

03. Forever

04. Black Sunrise

05. Nonconformist

06. Enemy Unseen

07. Outcast

08. Stronger Than Before

09. Ruin Of Life

10. Whatever It May Take

11. Alive Again

12. Against The Rest

13. A Better Tomorrow



Bonus Tracks (Live At Dynamo Open Air 1998)

14. Intro : Dr. Wagner, Part 3

15. Terror Zone

16. Lost

17. Leave This World Behind

18. Phobia

19. Black Sunrise

20. Choir Of The Damned

21. Pleasure To Kill

22. Whatever If May Take

23. Extreme Aggression

24. Renewal

Quelle: Check Your Head Redakteur: Peter Kubaschk Tags: kreator coma of souls renewal cause for conflict outcast mille