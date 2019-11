KREATOR kündigt Live Album an

"London Apocalyption - Live At Roundhouse" - so lautet der Titel eines Live Albums der deutschen Thrash-Metal-Ikone KREATOR, das am 14.02.2020 via Nuclear Blast erscheint. Das Album wurde während der Live Show am 16.12.2018 aufgenommen. Einen Eindruck von der Atmosphäre der Show vermittelt ein Live Video von 'Satan Is Real', das im Netz angesehen werden kann.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Erika Becker Tags: kreator live album london apocalyption