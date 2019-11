KRIS BARRAS BAND: Auch 2020 bei uns auf Tour!

Da seine erste eigene Headliner-Tournee im September erfolgreich verlaufen ist, hat der britische Blues-Rocker Kris BARRAS heute bekanntgegeben, dass er und seine Band die Tour zu ihrem aktuellen Album "Light It Up" im März 2020 mit sieben deutschen Konzerten und einem Auftritt in Österreich verlängern werden.

Und zwar an folgenden Orten:

Di. 10.03.2020 Hannover - Lux

Mi. 11.03.2020 Bremen - Tower

Fr. 13.03.2020 Dresden - Beatpol

Sa. 14.03.2020 Pfarrkirchen - Bogaloo

So. 15.03.2020 Wien - Chelsea

Di. 24.03.2020 Stuttgart - Universum

Mi. 25.03.2020 Bochum - Rockpalast

Do. 26.03.2020 Lübeck - Rider’s Café

Quelle: www.wizpro.com Redakteur: Walter Scheurer Tags: kris barras tournee light it up