KRYPTOS wird ein neues Album veröffentlichen

Die Inder werden am 21. Juni über AFM Records "Afterburner" veröffentlichen. Das fünfte Werk wird diese Lieder enthalten:

01 - Afterburner

02 - Cold Blood

03 - Dead Of Night

04 - Red Dawn

05 - On The Run

06 - The Crimson Queen

07 - Mach Speed Running

08 - Into The Wind

Live kann man auch dabeisein:

28.06.2019 - DE - Hamburg

29.06.2019 - SE - Nässjö

30.06.2019 - SE - Gothenburg

05.07.2019 - NL - Gouda

11.07.2019 - DE - München

13.07.2019 - DE - Marburg

16.07.2019 - DE - Cologne

19.07.2019 - DE - Fritzlar

20.07.2019 - DE - Monheim am Rhein

21.07.2019 - MT - Zebbug