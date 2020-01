KVELERTAK mit Unterstützung von MASTODON

Mit 'Crack Of Doom' legen die norwegischen Metaller KVELERTAK den zweiten Vorabtrack aus ihrem kommenden Album "Splid" vor, das am 14.02.2020 via Rise Records erscheint. Der Song, auf dem MASTODON-Frontmann Troy Sanders als Gastvokalist zu hören ist, zählt zu den ersten Stücken, die die Band komplett auf Englisch zum Besten gibt.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: kvelertak neues album norweger mastodon troy sanders februar 202 powermetalde

Foto: (c) alle Rechte bei Jonathan Vivaas Kise, mit freundlicher Genehmigung von Head Of PR