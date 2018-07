Keep It True 2019: Aftershow Parties

Das "Keep It True"-Festival zeigt sein Herz für die Nimmermüden und Partywütigen in den Reihen der Kundschaft und tut kund, dass man aufgrund der hohen Nachfrage zwei Aftershow-Parties für das kommende Event im April 2019 organisiert habe, die an den beiden Festivaltagen (Freitag und Samstag) nachts direkt nach dem jeweiligen Headliner in der Königshofener Kellerbar steigen werden. Diese befindet sich in dem Gebäude direkt rechts neben dem Verkehrsübungsplatz, und damit nur wenige Meter von der Halle entfernt. Der Eintritt soll an beiden Tagen frei sein und auflegen werden die beiden englischen Underground-Metal-DJs Louise Aisling und Michelle Godding vom "Born Again - Heavy Metal Soundhouse Webzine".



