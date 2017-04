Kein Jahr ohne JOE BONAMASSA!

Wer kommt da wieder um die Ecke und beehrt uns mit einer neuen Veröffentlichung der Superlative? Richtig, JOE BONAMASSA. Mit "Live At Carnegie Hall – An Acoustic Evening" steht ab dem 23.06 der nächste Live-Mitschnitt in den Plattenläden.

Am 21. und 22. Januar 2016 spielte der grammynominierte und mit Goldawards ausgezeichnete Bluesrock-Gitarrist und Singer-Songwriter Joe Bonamassa zwei einzigartige Akustikkonzerte in der renommierten Carnegie Hall in New York City. Die Aufzeichnung der beiden Shows erscheint am 23.06.2017 unter dem Titel "Joe Bonamassa Live At Carnegie Hall – An Acoustic Evening" als Doppel-CD, Doppel DVD, Blu-Ray und 3 LP-Edition via Provogue. Zu hören sind nicht nur seine größten Hits in neuem Arrangement, sondern auch einige brandneue Songs. "Live At Carnegie Hall" kann ab 19.04.2017 vorbestellt werden.

