Kiske, Hansen und HELLOWEEN

Im Hause der Hamburger gibt es gleich einen ganzen Strauß an Neuigkeiten. Zuerst einmal hat sich Nuclear Blast die Dienste der Kürbisse auch für die kommenden Jahre gesichert. Das bedeutet auch, dass das kommende Live-Album, dass Anfang 2019 als Tonträger, aber auch als DVD und Blu-ray die "Pumpkins United"-Tour verewigen wird, bei Nuclear Blast erscheinen wird. Vorher müssen die Hanseaten aber erstmal ihre Tour abschließen, die am 22.12 in der Hamburger Sporthalle zu Ende gehen wird.

Aber dann gibt es noch eine ganz besondere Nachricht für Fans der Band: HELLOWEEN wird ein neues Studioalbum mit den beiden Ex-Mitgliedern Micael Kiske und Kai Hansen aufnehmen! Das Album wird erst 2020 erscheinen, aber Vorfreude ist bekanntlich die schönste!

Wer die "Pumpkins United"-Tour besuchen will, hat an diesen Terminen noch die Möglichkeit:

14.12.2018 Ravensburg (Oberschwabenhalle)

15.12.2018 Karlsruhe (Knock Out Festival)

21.12.2018 Bamberg (Brose Arena)

22.12.2018 Hamburg (Sporthalle)