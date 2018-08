Konzert in Chemnitz unter dem Motto

Aufgrund der Ereignisse der letzten Tage in Chemnitz haben sich einige Bands zusammengetan, um ein "ein Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschlichkeit" (Zitat) zu spielen, das von der Chemnitzer Band KRAFTKLUB federführend ins Leben gerufen wird. Termin ist der 3. September, also der kommende Montag, und dabei sein werden DIE TOTEN HOSEN, MARTERIA & CASPER, K.I.Z, FEINE SAHNE FISCHFILET sowie die Chemnitzer Künstler KRAFTKLUB und TRETTMANN. Das Konzert findet in der Chemnitzer Innenstadt am Karl-Marx-Denkmal ab 17:00 Uhr statt.Das Konzert ist kostenlos.

Die Künstler haben dazu auch ein Statement verfasst:

"Tausende Leute ziehen durch Chemnitz, instrumentalisieren einen erbärmlichen Mord und jagen wieder Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe. Es geht ihnen nicht darum zu trauern, sondern um ihrem Hass freien Lauf zu lassen.



Es waren jedoch auch tausende Leute auf der Straße, die diese Hetze nicht hinnehmen wollten. Jede einzelne Person von euch feiern wir. Diesem rassistischen Mob hat man nicht unwidersprochen die Straße zu überlassen. Wir freuen uns, wenn noch viel mehr Leute den Arsch hochbekommen und wenn die Menschen, die sich diesen Zuständen immer wieder in den Weg stellen, auch mal Kraft tanken können. All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind.



Alle nach Karl-Marx-Stadt! Zusammen!"