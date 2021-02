LACEY STURM (Ex-FLYLEAF) kehrt zurück.

LACEY STURM ist sicher vielen Lesern vor allem von ihrer erfolgreichen Zeit bei FLYLEAF ein Begriff. 2012 verlies sie FLYLEAF und veröffentlichte 2016 "Life Screams" - das erste Album einer Solo-Sängerin, das Platz 1 der US-Hard-Rock-Charts erreichte. Nun steht endlich das Single-Comeback an. 'State Of Me' wurde mit John und Korey Cooper (SKILLET) geschrieben und ist wieder ein amtlicher Rocker geworden.

Wir hoffen, dass bald ein Album folgt!