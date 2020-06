LAMB OF GOD: Album ist da, neue Single

Zur Veröffentlichung des selbstbetitelten Albums gibt es noch ein neues Video zu dem Lied 'Gears':

Gitarrist Mark Morton freut sich: "Der Tag ist endlich gekommen! Wir freuen uns riesig, heute unser selbstbetiteltes Album veröffentlichen zu dürfen und sind so stolz auf diese Sammlung an neuen Songs, von denen wir den Eindruck hatten, dass sie zu unseren besten bisher gehören. Wir haben eine neue Energie und einen grandiosen neuen kreativen Funken als Band, der sich in diesen Songs wiederspiegelt und sich durch das ganze Album zieht. Jeder, der in dieses Projekt involviert war, ist aufgeregt, die Welt dieses Werk hören zu lassen. Wir hoffen, es gefällt euch und danken euch für eure Unterstützung!"

Hol dir das achte Studioalbum der US-Amerikaner hier.