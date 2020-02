LAMB OF GOD: Neues Album erscheint im Mai

Die in Richmond, Virginia beheimatete Band LAMB OF GOD wird am 8. Mai 2020 ihr neues Album "Lamb Of God" veröffentlichen. Es ist das erste Studioalbum der Band seit fünf Jahren. Die erste Single 'Checkmate' ist bereits verfügbar.



"Dass wir nur unseren Bandnamen auf das Albumcover packen ist ein Statement", sagt Randy Blythe zum Grund, warum das Album einfach selbstbetitelt ist. "Das hier ist 'Lamb Of God'. Hier und jetzt!". Die erste Single daraus heißt "Checkmate". "Der Song bringt all die Komponenten des Sounds, den wir in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt haben zusammen", erklärt Gitarrist Mark Morton. "Mit neuer Energie und frischem Feuer entfacht - das sind Lamb Of God 2020. Wir waren noch nie aufgeregter".



Die Tracklist des Albums liest sich so:

Memento Mori

Checkmate

Gears

Reality Bath

New Colossal Hate

Resurrection Man

Poison Dream

Routes

Bloodshot Eyes

On The Hook



Das Album ist auf der Band-Homepage bereits bestellbar.



Im April ist die Band mit KREATOR auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:

03.04.2020 Berlin, Columbiahalle

04.04.2020 Oberhausen, Turbinenhalle

05.04.2020 Wiesbaden, Schlachthof

07.04.2020 CH-Zürich, Samsung Hall

08.04.2020 München, Zenith

09.04.2020 Ludwigsburg, MHP Arena

11.04.2020 Hamburg, Sporthalle

18.04.2020 Saarbrücken, Saarlandhalle

Quelle: Check Your Head Redakteur: Swen Reuter Tags: lamb of god checkmate kreator tour 2020 randy blythe