LAMB OF GOD: Neues Video

Das visuell umgesetzte Lied heißt 'Memento Mori' und wird der erste Song auf dem am 8. Mai über Nuclear Blast erscheinenden, selbstbetitelten Album sein: Youtube.

"Es gibt eine riesige Menge an unbestreitbar realen und deprimierend negativen Ereignissen, die sich auf der ganzen Welt abspielen", erklärt Sänger Blythe. "Derzeit steht die globale COVID-19-Pandemie an vorderster Front. Dies ist ein sehr reales Anliegen, und jeder muss entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die am stärksten gefährdeten Menschen - ältere Menschen, Kranke und Immungeschwächte - zu schützen. Es ist in der Tat eine beängstigende Zeit, aber in diesem hypervernetzten Zeitalter mit seinen nicht enden wollenden 24/7 Nachrichten über Grausamkeiten, Skandale und reißerischen Clickbaiing-Schlagzeilen (ganz zu schweigen von schlecht informierten Irren, die Amok laufen und Fehlinformationen und Panik in den sozialen Medien verbreiten), ist es allzu leicht, die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass das Leben immer noch weitergeht und gute Dinge tatsächlich weiterhin geschehen.



Monate vor dem Ausbruch der COVID-19 schrieb ich 'Memento Mori' als einen Reminder an mich selbst, nicht von den allgegenwärtigen elektronischen schlechten Omen, die uns umgeben – Handys, Computer und Fernsehbildschirme - verzehrt zu werden. Während diese Geräte nützliche Werkzeuge sein können, und es wichtig ist, informiert zu bleiben, ist es genauso wichtig, sich mit der realen, tatsächlichen Welt, in der wir leben, auseinanderzusetzen statt mit digital gefilterten Darstellungen davon. Ich habe den erzählerischen Umgang des Musikvideos vor ein paar Monaten geschrieben, um zu veranschaulichen, wie verzerrt und kurzsichtig unsere Wahrnehmung werden kann, wenn wir uns nicht mit dieser Realität beschäftigen - wenn alles, worauf wir achten, eine Katastrophe ist, dann wird man bald anfangen, überall nur Monster zu sehen. Die eigentlichen Monster, die in dem Video auftauchen, sind die Sinisteria, eine lokale aus Richmond, Virginia stammende Spukhaus / dunkle Performance-Truppe, die ich auf der Straße bei unserer jährlichen Krampus Nacht Parade getroffen habe. Richmond hat eine alte Tradition von lauter Musik und seltsam kostümierten Monstern, die Hand in Hand daran arbeiten, bedeutende Momente zu schaffen (wir sind schließlich der Geburtsort von GWAR), und ich könnte mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Musik war immer für mich da und hat in schwierigen Zeiten meine Stimmung aufgehellt, und ich hoffe, dass die positive Botschaft dieses Songs für unsere Fans jetzt und darüber hinaus das gleiche tun wird. Das Veröffentlichungsdatum für den Track wurde bereits vor einer guten Weile festgelegt, aber das Timing scheint mir jetzt unheimlich vorherwissend. Also genießt den Song und das Video, und dann denkt für einen Moment daran, weg vom Bildschirm zu kommen - das wirkliche Leben wartet auf euch. Wir bekommen nur eine Chance, also verschwendet diese nicht. Jedem soll es gut ergehen, behaltet einen kühlen Kopf, kümmert euch um euch selbst und kümmert euch um JEDEN ANDEREN."



In Bezug auf die Musik fügt Mark Morton hinzu: "Ich habe schon eine ganze Weile an der Musik für das Intro und dem Post-Chorus gesessen. Ich versuchte, diese beiden Teile als getrennte Songs zu entwickeln und war ein wenig mit meinem Latein am Ende, vor allem mit dem Intro-Part.Dann nahmen Willie, Josh Wilbur (Produzent) und ich im Studio Demos auf und uns kam die Idee, diese Parts in die gleiche Melodie zu packen und alles nahm seinen Lauf. Es war eine dieser Zeiten, in der ich auf einmal wusste, was wir versuchen zu machen, die Riffs kamen einfach irgendwie aus mir heraus, als ob sie sich selbst schrieben. Es ist immer ein verrücktes Gefühl, wenn das passiert. Lautstark hörte Randy das Intro und sagte, dass es ihn sofort an eine Art Sisters Of Mercy Vibe erinnere und ab da legte er los“.

Vorbestellungen für das Album, das Gastauftritte von Jamey Jasta (HATEBREED) und Chuck Billy (TESTAMENT) enthält, kann man hier aufgeben.