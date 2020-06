LAMB OF GOD: Quarantäne Session

Mittlerweile gehört es ja zum guten Ton, im doppelten Sinne. Livesessions von Bands, deren Mitglieder teilweise hunderte Kilometer voneinander entfernt sind.

So geschehen ganz aktuell bei LAMB OF GOD, das Ergebnis kann man sich hier unten anhören. Es gibt die Stücke 'Checkmate', 'New Colossal Hate' und 'Laid To Rest', trotzdem fulminant eingespielt. Musik verbindet, wie man mal wieder erkennen kann.