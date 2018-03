LAMIRÄL: Belgische Post-Hardcorer zeigen sich

Das belgische Quartett setzt sich aus gestandenen Musikern aus anderen eher unbekannten Kappellen zusammen (JESUSPROJECT, THOT, CHANNEL ZERO, EL COMER OCHO, VOLVER, LETHVM, OLD WVRMS) und hatte Anfang März 2018 eine erste EP mit dem schicken Namen "This EP Has No Name And It's Alright' herausgebracht. Die Videos dazu sind effektiv und einfach gehalten. Anfang Januar gab es bereits 'Words I Say'. Neu ist nun 'Wolves'.