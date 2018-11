LANDMVRKS: Tourdates mit WHILE SHE SLEEPS und STRAY FROM THE PATH

Die Franzosen mit dem komischen Namen werden WHILE SHE SLEEPS auf der kommenden Europatour begleiten. Außerdem wird STRAY FROM THE PATH dabeisein. Hier sind die Termine:

01.02. FR Paris - Trabendo

02.02. NL Amsterdam - Melkweg

03.02. DE Hamburg - Markthalle

05.02. DE Münster - Skaters Palace

07.02. DE Leipzig - Täubchenthal

08.02. DE Berlin - Huxleys Neue Welt

09.02. PL Warsaw - Proxima

11.02. PL Krakow - ZetPeTe

12.02. CZ Prague - Meet Factory

13.02. DE Nürnberg - Hirsch

15.02. DE Frankfurt - Batschkapp

16.02. CH Aarau - KiFF

17.02. IT Bologna - Zona Roveri

19.02. DE München - Technikum

20.02. AT Wien - Arena

22.02. DE Stuttgart - LKA Longhorn

23.02. DE Köln - Essigfabrik

24.02. BE Antwerp - Zappa

26.02. UK Nottingham - Rock City

27.02. UK Glasgow - SWG3

28.02. UK Leeds - Beckett Students’ Union

01.03. UK London - Roundhouse

Und hier zur Einstimmung das Video zu 'The Worst Of You And Me': Youtube.