LARKIN POE gräbt weiter

Das Damen-Duo hat eine neuen Song als Stream bereitgestellt. Hier ist 'Keep Diggin'': Youtube.

Das Lied stammt aus dem Album "Self Made Man" und kann bereits vorbestellt werden. Die beiden sagen dazu: "Manche Songe fühlen sich so an als wollten sie unbedingt geschrieben werden, sie entstehen und wirbeln fast von alleine wie ein Tornado und bewegen sich mit ihrem eigenen Schwung. 'Keep Diggin' ist einer dieser Songs. Die Vorliebe für Klatsch ist für die meisten Menschen Usus, insbesondere für diejenigen von uns, die im Süden der USA geboren und aufgewachsen sind (oder wie unsere Tante Stella May immer sagte: "Wenn Du nichts Nettes zu sagen hast, setz' Dich neben mich"). 'Keep Diggin'' ist eine spielerische Mahnung an alle mit einem lose, Mundwerk: glaub nicht alles, was Du hörst."

Am 12. Juni wird das Album erscheinen.