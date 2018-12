LAST IN LINE: Album kommt im Februar, Video online

Zur Veröffentlichung am 22. Februar 2019 vorgesehen ist "II", das - richtig – zweite Album des All-Star-Ensembles LAST IN LINE. Das aus Vivian Campbell, Vinny Appice, Andrew Freeman und Phil Soussan (der den kurz vor der Veröffentlichung des Erstlings verstorbenen Jimmy Bain ersetzt) bestehende Quartett hat sich dafür vorgenommen, mehr Wert auf eigene Identität zu legen und den Schatten eines Tribut-Projekts abzulegen. Lassen wir uns also überraschen, was da auf uns zukommt.

"II" wird jedenfalls folgendes Songs enthalten:

1. Black Out The Sun

2. Landslide

3. Gods And Tyrants

4. Year Of The Gun

5. Give Up The Ghost

6. The Unknown

7. Sword From The Stone

8. Electrified

9. Love And War

10. False Flag

11. The Light

Ein erster (wahrlich vielversprechender!) Eindruck wird uns bereits gewährt, schließlich ist zu 'Landslide' schon ein Video veröffentlicht worden: