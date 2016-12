LAST UNION: Neues Album mit James LaBrie

Die Italiener, die mir bis dato völlig unbekannt waren, haben ihr neues Album mit dem Titel "Most Beautiful Day" veröffentlicht. Auf selbigem singt DREAM THEATER-Frontmann James LaBrie auf gleich vier Liedern. Das klingt auch tatsächlich ziemlich gut, hört mal selbst rein in 'President Evil':

Das Album ist bei der Band im eigenen Webshop für 12,99 Euro erhältlich.

Wer jetzt noch wissen will, wie die Kapelle klingt, wenn der DT-Barde nicht trällert, guckt sich mal das Video zum Titellied 'Most Beautiful Day' an:

Hier ist die gesamte Tracklist:

Most Beautiful Day

President Evil (feat. James LaBrie)

Hardest Way

Purple Angels

The Best of Magic

Taken (feat. James LaBrie)

18 Euphoria

A Place in Heaven (feat. James LaBrie)

Ghostwriter

Limousine

Back in the Shadow

