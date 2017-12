Die Progger aus Italien hatte 2016 ihr Debütalbum "Most Beautiful Day" veröffentlicht, jetzt folgt ein Video zu dem Lied 'Taken' aus dem Album. Dabei singt mit LAST UNION-Frontfrau Elisa Scarpeccio kein Geringerer als James LaBrie, die Röhre von DREAM THEATER. Hört selbst: Youtube.

Quelle: Bravewords Redakteur: Frank Jaeger Tags: last union taken dream theater james labrie