LAZULI wird auf Tournee kommen

Ich habe die Franzosen 2015 im Vorprogramm von FISH gesehen und war absolut begeistert! Toller Progressive Rock, innovativ und mit viel Spaß in den Backen, das ist LAZULI. 2018 werden die Fünf, die mit ihrer "Leode" sogar ein eigenes Instrument erfunden haben, im Rahmen ihrer Tour zu dem kommenden Album "Season 8" hier zu sehen sein:

So, 08.04.18 HAMBURG MarX

Do, 12.04.18 MÜNCHEN Backstage Club

Fr, 20.04.18 ASCHAFFENBURG Colos - Saal

Sa, 21.04.18 WORPSWEDE Music Hall Worpswede

So, 22.04.18 OBERHAUSEN Zentrum Altenberg

Zu dem neuen Album gibt es noch keine weiteren Informationen.