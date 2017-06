LEATHER - CHASTAIN-Sängerin plant neues Album

CHASTAIN-Sängerin Leather Leone will nach dem absolvierten Gig beim "Keep It True" am Ball bleiben und künftig wieder unter dem Bandnamen LEATHER durch die Lande ziehen. Die Band besteht neben Leather Leone aus Vinnie Tex (Gitarre), Daemon Ross (Gitarre), Thiago Velasquez (Bass) und Braulio Drummond (Drums). Ein neues Studioalbum ist für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant.



