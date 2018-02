LEATHER: Neues Album, erstes Video

Am 21. März ist es soweit, Metalröhre Leather Leone wird ihr erstes Soloalbum seit "Shock Waves" aus dem Jahr 1989 veröffentlichen. Das über Divebomb erscheinende Album wird "II" heißen und folgende Lieder enthalten:

1. Juggernaut

2. The Outsider

3. Lost at Midnite

4. Black Smoke

5. The One

6. Annabelle

7. Hidden in the Dark

8. Sleep Deep

9. Let Me Kneel

10. American Woman

11. Give Me Reason

Zu dem Album gibt es bereits das erste Video des Liedes 'Lost At Midnite': Youtube.