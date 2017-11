LEAVES EYES:

AFM wird das neue Album der Symphonic Metaller am 12. Januar veröffentlichen. Hier ist die "Sign Of The Dragonhead"-Trackliste:

1. SIGN OF THE DRAGONHEAD

2. ACROSS THE SEA

3. LIKE A MOUNTAIN

4. JOMSBORG

5. VÖLVA

6. RIDERS ON THE WIND

7. FAIRER THAN THE SUN

8. SHADOWS IN THE NIGHT

9. RULERS OF WIND AND WAVES

10. FIRES IN THE NORTH

11. WAVES OF EUPHORIA