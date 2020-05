LED ZEPPELIN - Celebration Day

Am 10. Dezember 2007 spielten LED ZEPPELIN in der Londoner O2-Arena ihre erste Headliner-Show nach 27 Jahren und gaben eines der am spannungsvollsten erwarteten Konzerte in der Geschichte des Rock'n'Roll. 20 Millionen Fans in aller Welt hatten versucht, Tickets zu bekommen. Aus dem Tributkonzert, das Led Zeppelin für ihren kurz zuvor verstorbenen, engen Freund und Gründer von Atlantic Records, Ahmet Ertegun, spielten, wurde der 2012 veröffentlichte Konzertfilm "Celebration Day" samt dem gleichnamigen Album, das einen Grammy als "Best Rock Album" gewinnen sollte.



Die Gründungsmitglieder John Paul Jones, Jimmy Page und Robert Plant wurden bei dem Gig von Jason Bonham – Sohn des verstorbenen Originaldrummers John Bonham – an den Drums begleitet. Das Konzert ist eine 16 Songs umfassende, über zwei Stunden dauernde "Tour de Force" durch den Led-Zeppelin-typischen, Blues-getränkten Rock'n'Roll.



An diesem Wochenende ist der gefeierte Konzertfilm nun für nur drei Tage in voller Länge auf dem offiziellen YouTube–Kanal von Led Zeppelin zu sehen. Los geht es am Samstag, dem 30. Mai, um 21 Uhr.

Hier der Trailer zur Einstimmung:

