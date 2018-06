LED ZEPPELIN: John Bonham Statue auf Benefiz-T-Shurt

In der Stadt Redditch wurde ihrem berühmtesten Rock 'N' Roll-Star ein kleiner "Birthplace Garden" gewidmet, der von der John Bonham Memorial Group letzte Woche fertiggestellt worden ist und nun Teil einer Stadtführung ist, der die Lebensstationen des Schlagzeugers nachvollzieht. Das Denkmal ist in der Form der drei Ringe des LED ZEPPELIN-Logos gestaltet. Am 22. September wird es zudem ein John Bonham Memroial Konzert geben, dessen Erlös dem "Teenage Cancer Trust" zugute kommen werden. Diese wohltätige Organisation kann man auch aus der Ferne unterstützen, indem man das limitierte John Bonham-T-Shirt kauft für unter 20 Euro auf der John Bonham-Webseite des Teenage Cancer Trusts kauft.

Quelle: ledzepnews.com Redakteur: Frank Jaeger Tags: john bonham teenage cancer trust