LEE AARON:

Die mittlerweile gereifte, aber nicht minder rockende Kanadierin wird am 20. September mit einem in unseren Landen aufgenommenen Live-Dokument aufwarten. Die Shows in der Music Hall in Nürnberg und auf dem Bang Your Head in Balingen 2017 wurden dafür zu einem Package aus CD und DVD zusammengefasst, das diese Lieder enthalten wird:

-CD-

1. Mistreated

2. Tomboy

3. Rock Candy

4. Metal Queen

5. Fire And Gasoline

6. Powerline

7. I'm A Woman

8. Some Girls Do

9. Sex With Love

10. Barely Holdin' On

11. Whatcha Do to My Body

12. Diamond Baby

13. Hot To Be Rocked



-DVD-

1. Mistreated

2. Tomboy

3. Rock Candy

4. Metal Queen

5. Fire And Gasoline

6. Powerline

7. I'm A Woman

8. Some Girls Do

9. Sex With Love

10. Barely Holdin' On

11. Whatcha Do to My Body

12. Diamond Baby

13. Hot To Be Rocked



Bonus Features: Music Videos

1. American High

2. Diamond Baby

3. I'm A Woman