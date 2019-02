LEFUTRAY: Blick auf's neue Album

Die chilenischen Thrash-Metaller von LEFUTRAY veröffentlichen am 24.03.2019 via Massacre Records ihr neues Album mit dem Titel "Human Delusions". Die Scheibe enthält insgesamt neun Tracks, die sich thematisch mit der von Ungleichheit, Gewalt und politischer Korruption geprägten Realität des südamerikanischen Alltags befassen.

1. The Wrath

2. The Wolves

3. Wires

4. The Mist

5. Wild

6. Labyrinth

7. The Waiting

8. New Blood

9. The Mirage

Das Album-Cover stammt von Costin Chioreanu.