LEGENDRY: Video zu 'Quest For Glory' von

Am 1. Dezember war "Dungeon Crawler", das zweite Album der Fantasy-Metaller LEGENDRY über Underground Power Records/Non Nobis Productions erschienen, jetzt legen die Herren mit dem Video zu 'Quest For Glory' nach: Youtube.

Hier ist die gesamte Tracklsite des Albums:

1. Dungeon Crawler 10:05

2. Quest For Glory 03:48

3. Rogues In The House 03:17

4. A Witch Is Born 05:32

5. The Conjurer 08:01

6. Shadows In The Moonlight 03:44

7. Swords Of Zeus 03:32

8. The Edge Of Time 06:40

Wer Interesse an dem hierzulande nur schwer erhältliche Album hat, sollte mal die Bandcamp-Seite der Band besuchen.