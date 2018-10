LEGION OF THE DAMNED kündigt neues Album an, erstes Video

Als kleine, metallische Überraschung zum Neujahrsstart wird uns "Slaves Of The Shadow Realm" am 4. Januar ins Haus stehen, das neue, über Napalm erscheinende Album der LEGION OF THE DAMNED. Fünf Jahre nach dem letzten Album "Ravenous Plague" geht es wieder heftig zur Sache, wie der Song 'The Widow's Breed' beweist: Youtube.

Die Band selbst sagt, dass sie auf ihrem siebten Album versucht haben, heavy zur Sache zu gehen, aber die Melodien verfeinert hätten. Das Album wird folgende Lieder enthalten:

01 The Widows Breed

02 Nocturnal Commando

03 Charnel Confession

04 Slaves of the Southern Cross

05 Warhounds of Hades

06 Black Banners in Flames

07 Shadow Realm of the Demonic Mind

08 Palace of Sin

09 Priest Hunt

10 Azazels Crown

11 Dark Coronation