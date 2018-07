LEJANA: Zweites Album

Hinter dem Projekt LEJANA verbirgt sich die deutsche Schauspielerin Linda Marlen Runge. Mit "XII Bestias" erscheint am 10.08.2018 via Out Of Line ihr zweites Album.



Vorab gibt es zum Song 'Bullet' ein Video, dass einen guten Eindruck vom kommenden Werk vermittelt.

Fotocredit: Esteban Tucci