LEMURIA: Neues Album für Januar 2019 angekündigt

Die belgischen Black-Metaller LEMURIA veröffentlichen am 18. Januar 2019 via Massacre Records ihr neues, "The Hysterical Hunt" getauftes Album. Hier könnt ihr schon einmal das tolle Artwork von Kris Verwimp bewundern.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:



1. Prologue (The Land Of The Beast)

2. A Plague Upon The Land

3. The Hysterical Hunt

4. Between Man And Wolf

5. As Darkness Falls

6. Of Winter And Hell

7. A Secret Life

8. Deceptive Hibernation

9. An Elusive Monster

10. Endgame (The Impending Truth)

11. Epilogue (Before The Dawn)

12. A Dream That Never Came (Bonus Track)