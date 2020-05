LEPROUS: Braucht jemand noch

Ups, ja, ich, aber ich bin da vielleicht auch nicht der einzige. Die großartigen Norweger werden die beiden von 2013 und 2015 stammenden Alben am 3. Juli über Inside Out Music neu als Vinyl+CD-Pakete veröffentlichen. Es wird sie geben als

"Coal" 2LP + CD:

Black vinyl – Unlimited

Lilac vinyl – 200x copies (Via CM Distro Europe)

Mint vinyl – 400x copies (Via CM Distro Europe and USA Webshop)

Transparent Magenta – 200x copies (Via band & O-Merch Webshop)



"The Congregation" 2LP + CD:

Black vinyl – Unlimited

Dark Green vinyl – 200x copies (Via CM Distro Europe)

White vinyl – 400x copies (Via CM Distro Europe and USA Webshop)

Transparent Sun Yellow – 200x copies (Via band & O-Merch Webshop)

Vorbestellungen kann man hier aufgeben, falls man Besitzer einer der limitierten Versionen sein möchte. In der Zwischenzeit kann man hier die Reaktionen der Jungs zu Fanfragen sehen:

