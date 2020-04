LESSER GLOW: Besingt die Nichtigkeiten

Das Outfit aus gestandenen Musikern vermengt auf seinem zweiten Album mit dem Namen "Nullity" diverse Genresplitter aus dem Doom, Hardcore, Sludge, Post Hardcore (und was noch allem, was nicht hierher passt) - aber finden immer wieder zu eingängigen Melodien zurück. Das hört sich sehr rund an und wird auf "Nullity" ab dem 29.05.2020 über Pelagic Records zu vernehmen sein.

