LETHAL: Video vom HOA 2008

Die US-amerikanische Band LETHAL beziehungsweise ihr Sänger Tommy Mallicoat hat gerade auf Facebook ein Video geteilt, das ich vorher noch nicht gesehen hatte. Ihr vielleicht ebenfalls nicht, deswegen ist hier 'Obscure The Sky' live at Headbangers Open Air am Freitag, den 25. Juli 2008:

Gut, nicht wahr? Hier ist gleich noch ein Video vom Bang Your Head Warm-Up 2007, hier ist Fire In Your Skin: