LEVANIA: Neue EP

Nach dem Album "Renascentis" 2014 hatte es kein neues Material der italienischen Gothic Metaller gegeben, doch am 8. März wird sich das mit "The Day I Left Apart" via Sliptrick Records ändern. Folgende fünf neuen Lieder wird die EP enthalten:

01. Rising

02. Trace

03. Dried Blood

04. Total Recall

05. Your Eyes And My Fear

Die Band sagt dazu (eigene Übersetzung aus dem Englischen): "Wir fanden immer mehr Gefallen an modernen Sub-Genres, wobei Gore und Industrial unsere Haupteinflüsse sind. Wir haben mehr elektronische Elemente in unseren Sound integriert und ließen alle Gothic-Steretypen zurück."

Es gibt noch keinen Link, unter dem man das Album bestellen kann, aber ein Teaservideo kann ich schon anbieten: Youtube.