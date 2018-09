LEVIATHAN mit neuem Album

Mit dem Namen gibt es ja mehrere Bands, deswegen vorweg: es handelt sich hier um die Bonner Melodic-Death-Metaller. Diese werden am 3. Oktober ihren dritten Longplayer "Of Origins Unearthed" veröffentlichen. Als Hörprobe gibt es bereits das Video zu dem Lied 'Proclamation Of Death': Youtube.

Das klingt sehr cool! Wem das gefällt, für den halten die Deutschen eine 3-Track-EP als kostenlosen Download bereit, die man über die Bandwebseite downloaden kann. Und dannach kann man im Webstore die Scheibe für nur 10 Euro bestellen. Unterstptzt den Untergrund (vor allem, wenn er so gut klingt!). Die älteren Scheiben sind in dem Webstore übrigens auch zu einem mehr als fairen Preis zu kriegen, warum also nicht gleich die Diskographie für unter 26 Euro vervollständigen?