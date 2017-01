LIFE OF AGONY: Am 28. April geht es weiter!

Die reformierte Band LIFE OF AGONY wird am 18. April das neue Album "A Place Where There's No More Pain" vorlegen und über Napalm Records in die Läden bringen. Ich bin gespannt, die drei Studioalben mit Caputo - damals noch Keith, heute Mina - sind außergewöhnliche Rockalben, wenn LOA daran werden anknüpfen können, dürfen wir uns auf ein echtes Highlight freuen! Hier ist ein Teaser:

