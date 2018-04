LIK mit Video zu 'Dr Duschanka'

Die zweite Single aus dem kommenden Album der Death Metaller LIK, das unter dem Namen "Carnage" am 4. Mai über Metal Blade erscheinen wird, heißt 'Dr Duschanka'. Hört mal rein: Youtube.

Dazu sagt die Band: "'Dr Duschanka' ist ein grausames Stück Musik, das davon handelt wie man untergehen kann, wenn man sich zu einem Date mit seinen Albträumen verabredet hat. Wir wollten ein Video drehen, das nicht unbedingt den lyrischen Inhalt wiedergibt, aber die dunkle und grobschlächtige Story atmosphärisch einfängt. So haben wir uns bereits früh dazu entschlossen, ein Performance Video abzudrehen, das von alten Klassikern wie z.B. 'I'm Broken' von Pantera inspiriert ist. Gemeinsam mit der Crew von "The Happy Creative" haben wir erreicht, wonach wie gesucht haben!"

Wer mehr hören will, kann ja in die erste Single 'Rid You Of Your Flesh' reinlauschen: Youtube.

Das Album wird in diesen Versionen veröffentlicht werden:

- ltd. 1st ed. Digi-CD

- 180g black vinyl

- grey black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- white vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- red opaque/black splattered vinyl (EU/EMP exclusive - limited to 100 copies)

- clear/black marbled vinyl (US exclusive - limited to 200 copies)

und kann bereits bei Metal Blade vorbestellt werden.