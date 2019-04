LILIAC: 'Dancing In The Dark' Video-Clip online

Die fünf umtriebigen Geschwister von LILIAC veröffentlichen mit 'Dancing In The Dark' einen neuen Video-Clip ihrer aktuellen "Chain Of Thorns" EP. Wer weiter Informationen über diese absolut großartige Band finden möchte, dem empfehle ich einen Besuch auf deren eigenen YouTube-Channel und ihrer Homepage unter www.liliacband.com. YouTube.

Quelle: Liliac Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: liliac chain of thorns dancing in the dark