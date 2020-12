LION'S SHARE: Tribute Song für Lemmy

'Killed By Death' - diesen prägnanten MOTÖRHEAD-Song hat die schwedische Metal-Formation LION'S SHARE anlässlich des fünfjährigen Todestages des MOTÖRHEAD-Sängers Lemmy Kilmister neu aufgenommen und zu einem Tribute Video verarbeitet. Dafür wurden Freunde, Fans und Wegbegleiter Lemmys gebeten, ihre fotographischen Erinnerungen zur Verfügung zu stellen. Einer dieser Wegbegleiter, nämlich MOTÖRHEAD-Schlagzeuger Mikkey Dee, seit 2016 bei SCORPIONS aktiv, spricht die Einleitung des Videos.

Wer wissen will, was die Herren von LION'S SHARE selber so machen, wenn sie keine Metal-Ikonen covern, kann sich das Lyric Video zu 'Aim Higher' ansehen.