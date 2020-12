LIQUID TENSION EXPERIMENT kündigt drittes Album an, Teaser online!

Das LIQUID TENSION EXPERIMENT, nach wie vor bestehend aus Tony Levin (KING CRIMSON, PETER GABRIEL) am Bass, John Petrucci an der Gitarre, Jordan Rudess am Keyboard (beide DREAM THEATER) und Mike Portnoy am Schlagzeug (u.a. SONS OF APOLLO, TRANSATLANTIC, ehem. DREAM THEATER), wird 22 Jahre nach dem letzten Album "Liquid Tension Experiment 2" das dritte Album "Liquid Tension Experiment 3" via InsideOutMusic veröffentlichen. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt, nur der Zeitraum: Frühling 2021.

Einen Teaser gibt es aber schon:

https://www.youtube.com/watch?v=VRvCuDIMIzo