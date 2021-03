LIQUID TENSION EXPERIMENT zeigt dritte Single, Album-VÖ verschoben!

Wie berichtet, veröffentlicht das LIQUID TENSION EXPERIMENT, nach wie vor bestehend aus Tony Levin am Bass (KING CRIMSON, PETER GABRIEL), John Petrucci an der Gitarre (DREAM THEATER), Jordan Rudess am Keyboard (DREAM THEATER) und Mike Portnoy am Schlagzeug (Ex-DREAM THEATER, TRANSATLANTIC, SONS OF APOLLO u.v.m.) nach 22 Jahren ihr drittes Album "LTE 3". Während die Albumveröffentlichung vom 26.03.2021 auf den 16.04.2021 verschoben wurde, kann man sich hier den neuen Track 'Hypersonic' ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=OSNVo6bZGUs

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Hypersonic (8:22)

02. Beating The Odds (6:09)

03. Liquid Evolution (3:23)

04. The Passage Of Time (7:32)

05. Chris & Kevin's Amazing Odyssey (5:04)

06. Rhapsody In Blue (13:16)

07. Shades Of Hope (4:42)

08. Key To The Imagination (13:14)